Itt vannak Szlávik iránymutatásai húsvétra – Ezeket a szabályokat kell betartanunk

A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában nyilatkozott.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Szlávik kiemelte, hogy húsvétkor is szigorúan be kell tartani a koronavírus-járvány elleni védekezésért hozott szabályokat. Hangsúlyozta, hogy a védőoltás nem jelent teljes védettséget, csak a betegeség súlyos lefolyását előzi meg, ezért akkor se szabad közösen ünnepelni húsvétkor, ha egyes rokonok be vannak oltva.

Néhány hét múlva, az átoltottság növekedésével már várhatóan fel lehet lélegezni, addig „mindenki tartson még ki egy kicsit” – mondta.

Beszélt arról is, hogy a járvány kezdetén úgy gondolták, hogy a kismamákra nem veszélyes a vírus, de mára már tudják, hogy az anyákra a várandósság alatt is veszélyes, hiszen sokan kerültek közülük kórházba, lélegeztetőgépre. A védőoltás ezért már Magyarországon is elérhető a kismamáknak, őket a Pfizer- és a Moderna-vakcinával oltják a várandósság második és harmadik harmadában.

Forrás: MTI

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd