Óriási ingatlanbirodalom kerülhet Demeter Szilárd alapítványához

Brutális méretű ingatlanvagyon kerülhet Demeter Szilárd irányítása alá, ha a parlament elfogadja a Magyar Kultúráért Alapítványról szóló törvényjavaslatot.

Az egyetemekhez hasonlóan itt is kuratóriumokhoz kerülne az állami vagyon.

A Hvg.hu írta meg, hogy a törvényjavaslat a korábban már nyilvánosságra került Zichy-kastély és a Hajógyári-sziget déli része mellett, a Bem rakparti Andrássy-palotát, az alkotóházakat és művésztelepeket birtokló Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-t és egy kétmilliárdos, újságíróképzésre szakosodott állami céget is Demeter kezébe adna.

A több tízmilliárdos ingatlanvagyon nem egy állami intézményhez kerülne, hanem a létrehozandó Magyar Kultúráért Alapítványhoz, ami a már a kiszervezett egyetemekhez hasonlóan egy kuratórium által vezetett közérdekű vagyonkezelő alapítvány lesz.

A Petőfi Irodalmi Ügynökség nemrég megkapta a Szegedi Irodalmi Rezidensházat és a Magyar Írók Házát is, valamint 60 milliárd forintot is kiutaltak neki. A MANK-kal együtt is jelentős vagyon jár, a zsenyei, szentendrei, mártélyi, galyatetői, kecskeméti és hódmezővásárhelyi alkotóházak, a nemrég felújított Szentendrei Régi Művésztelep és a Hódmezővásárhelyi Művésztelep is oda tartozik.

Forrás: hvg.hu