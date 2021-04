Megfertőződött az Operában 288 ember, az igazgató szerint ez nem több az átlagos számnál

Az Opera szakszervezete szerint kevesebben fertőződtek volna meg, ha időben leállítják a próbákat.

Az Origóra írt publicisztikát Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház igazgatója, hogy válaszoljon a Magyar Narancs korábbi cikkére, amiben a Narancs megírta, hogy az elmúlt 1 évben összesen 288, az Operában dolgozó vagy ott fellépő ember fertőződött meg koronavírussal. A Operaházi Dolgozók

Független Szakszervezete ráadásul Ókovácsot is hibáztatja a történtekért, az igazgató ugyanis a november 11-i járványügyi korlátozások életbelépése után sem állította le a nagy létszámú próbákat és az online előadásokat, csak a közönség jelenlétében tartott fellépéseket szüneteltette.

Egészen a márciusi újabb szigorításokig zajlottak a próbák az intézményben, közben 2020. szeptember és 2021. március 10. között 234 fő kapta el a koronavírust, és 8 munkatársat gyanúsnak találtak. A 234 fertőzött java az operaházi előadásokat prezentáló művészek közül került ki: az énekkarból 61, a zenekarból 57, a balettkarból 45 fő. A fertőzés majdnem az énekkar felét érintette, 43 százalékuk lett beteg, a balettkarnak 32, a zenekarnak 30 százaléka. A többi fertőzött külsős fellépő volt, ezek adják ki együtt a 288 fertőzöttet.

Ókovács Népirtás az Operában, avagy ki kér egy cikk Narancsot? című publicisztikájában azt írta, hogy

„236 esetből kevesebb mint 10 igényelt kórházi ellátást. 236 eset a dolgozók mintegy 20%-a, a magyar társadalom bizonyított és látens fertőzöttségének összegétől nem tér el. Rengeteget tesztelünk, ezért rengeteg tünetmentes személyt is kiszúrunk. Kollégáink tömegközlekednek, járnak boltba, gyerekeik iskolába, van házastársuk, rokonuk, barátjuk, aki máshol dolgozik – mint mindenkinek, tehát a veszélynek ők is mindenhol ki vannak téve, akár jobban is, mint az Operában”.