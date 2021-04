A hazai lelkészek is soron kívüli oltást kérnek

A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, Fabiny Tamás szerint a lelkészek nap mint nap kockáztatják az életüket – közölte az Index.hu.

Bár a templomok zárva vannak, a lelkészek folyamatosan végzik szolgálatukat. Ebbe az is beletartozik, hogy betegeket látoagtnak, illetve temetnek, így nap mint nap az életüket kockáztatják – írja az Index.hu.

Így a református és az evangélikus egyház képviselői levélben fordultak Pintér Sándor belügyminiszterhez, és arra kérték, hogy a pedagógusokhoz hasonlóan a papokat, lelkészeket is sorolják előre az oltási tervben.

Fabiny Tamás olyan érveket sorakoztatott fel, mint hogy a hivatásuk veszélyes, hogy a munkéjuk arról szól, hogy továbbra is emberek között mozognak, illetve hogy egy éven keresztül semmiféle privilégiumot nem kért az egyház papjainak, lelkészeinek. Azt is kiemelte, hogy a lelkészek munkájára most különösen nagy szüksége van a társadalomnak, komoly feladat vár az egyházakra a társadalom lelki egészségének helyreállításában.

Az elnök-püspök elmondta: „túlsó part” néven már kidolgozták tervüket az újranyitásra, egyelőre online konferenciák és megbeszélések formájában zajlik a szervezetfejlesztési és teológiai munka.

