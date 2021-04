Már a börtönökben is attól félnek, hogy berobban a járvány

Látogatási tilalom, hiányos tájékozódás és a koronavírustól való általános félelem nehezítik a rabok mindennapjait a hazai börtönökben – írja a 444.hu.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Mint minden zárt intézményben, úgy a börtönökben is könnyebben terjedhet a koronavírus. És bár általános látogatási tilalmat vezettek be, az összezártság miatt a személyzet révén az óvintézkedések ellenére is van esély rá, hogy a vírus bejusson, és gyorsan fertőzzön ezekben a közösségekben – tudtuk meg a 444.hu-tól.

Pedig több kutatás is igazolta már, hogy a büntetésvégrehajtási intézményekben lakók egészségi állapota rosszabb, immunrendszere pedig gyengébb a társadalom egészéhez képest. Köztük ugyanúgy vannak 60 év fölöttiek és/vagy krónikus betegek is, ezért érthető, hogy a rabok, a hozzátartozóik, és a jogvédő szervezetek is szeretnék tudni, mikor kerül sor a fogvatartottak és a személyzet oltására.

Érdemi információkat azonban egyelőre senki sem szolgáltat nekik, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága nem ad egyértelmű tájékoztatást.

Forrás: 444.hu

