Hadházy is elment oltakozni nagyszombaton: „Remélem, látszik rajtam, hogy örülök neki”

A független országgyűlési képviselő azt is megosztotta a Facebookon, hogy melyik vakcinát kapta.

Fotó: MTI/Mónus Márton

Újabb politikus jutott védettséghez a mai napon: Hadházy Ákos a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy örül, amiért beoltották, sőt, azt is elárulta, hogy a Moderna vakcináját adták be neki – szúrta ki a Blikk.hu.

„Ma megkaptam az oltást, remélem, látszik rajtam, hogy örülök neki. Moderna vakcinát kaptam, amiből sajnos a kormány jóval kevesebbet kötött le, mint amennyi járt volna az országnak”

– írja. Ezután – ha már úgyis rá figyelt a követőtábor – elmondta, hogy az ellenzék nem kívánja akadályozni a védekezést, épp ellenkezőleg. Majd néhány hibára is felhívta a figyelmet, amely a kormány a vírus elleni védekezés során vétett.

„Ha a kormány CSAK az oltásoktól várja a megoldást és minden mást félretesz, annak sok-sok ezer elkerülhető haláleset lesz a következménye. (...) Az oltások MELLETT nem szabadna lemondani egy sor járványvédelmi intézkedésről, például a tömeges tesztelésről, hazudozás helyett az igazság bemutatásáról az egészségügyben, ingyenes FFP2 maszkok osztásáról, az enyhe tünetes fertőzöttek karanténjának anyagi segítéséről, az iskolák zárásának csak valóban megfelelő időben történő feloldásáról.” – fejtette ki véleményét. A teljes szöveg itt olvasható.

