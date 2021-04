Koronavírus: 211 beteg hunyt el, 1440-an vannak lélegeztetőgépen

Az elmúlt 24 órában 6566 új fertőzöttet találtak, a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma 11 571 fő. A vírus elleni oltások első adagját már 2,312 millió ember kapta meg, a második adagot 905 ezer embernek adták már be.

Meghalt 211, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 6566 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu vasárnap, kiemelve: eddig 2 312 501 embert oltottak be Magyarországon, közülük 905 117-en már a második adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 685 979-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 21 715-re, a gyógyultaké 416 972-re emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 247 292-re nőtt. Kórházban 11 571 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1440-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 52 528-an vannak, a mintavételek száma 4 753 281-re nőtt.

A regisztrált 65 év felettiek 83 százaléka már megkapta az oltást

Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország második az uniós oltási ranglistán – írták. A magyar lakosság 22,9 százaléka már kapott oltást, szemben az uniós 12 százalékos átlaggal. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elöl a sorban, az eddig regisztrált 65 év felettiek 83 százaléka már megkapta az oltást.

Az oltás a húsvéti ünnepek alatt is folytatódik. A kórházi oltópontok fogadják a háziorvosok által szervezett oltandókat; azok a háziorvosok pedig, akik az ünnepek alatt is oltanak, kiegészítő díjazásra jogosultak.

Szombattól már szakrendelőkben is oltanak a fővárosban

A koronavirus.gov.hu vasárnapi adatközlésében az is olvasható, hogy szombattól Budapesten a háziorvosi rendelők és a kórházi oltópontok mellett már a szakrendelőket is bevonták az oltásba, hogy az ünnepek alatt is minél többen megkaphassák a vakcinát. A kijelölt 18 szakrendelőben vasárnap is oltják a fővárosi háziorvosok által szervezett regisztráltakat.

A tájékoztatás szerint vasárnap is szállítanak ki AstraZeneca vakcinát a kormányhivatalokba, így a háziorvosoknál és a fővárosi szakrendelőkben akár húsvéthétfőn és azt követő napokban is folytatni tudják az oltást.

Az operatív törzs és az oltási munkacsoport módosította az oltási stratégiát, hogy minél előbb minél több ember kapja meg az első oltását – írták. Hozzátették: minden rendelkezésre álló és beérkező vakcinaszállítmányt teljes mennyiségben és mielőbb igyekeznek bekapcsolni az oltásba.

Mind az öt Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen – emelték ki.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (127 894) és Pest megyében (96 171) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (38 843), Borsod-Abaúj-Zemplén (38 117) és Hajdú-Bihar megye (36 381). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Zala megye (15 017).

