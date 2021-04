Felmérés: a Jobbik felzárkózott a DK és a Momentum mellé

A Fidesz-KDNP támogatottsága kismértékben gyengül márciusban.

A Republikon Intézet felmérése szerint – melyet a Telex hozott nyilvánosságra – márciusban egy százalékpontot esett a Fidesz-KDNP népszerűsége a teljes népesség körében, így a kormánypártok támogatottsága 29 százalék. A Demokratikus Koalíció, a Jobbik és a Momentum viszonr immár fej-fej mellett állnak, a teljes népesség körében 9 százalékon vannak.

Jakab Péter, a Jobbik vezérszónoka felszólal a 2021-27. évi ciklus EU-s forrásainak felhasználásáról szóló politikai vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. március 22-én

Fotó, címlapkép: MTI/Kovács Attila

A Republikon Intézet 1000 fős telefonos megkérdezésen alapuló közvélemény-kutatását március 18-25. között végezte. Nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint a felmérés reprezentatív az ország felnőtt lakosságára.

A felmérés szerint a DK-Momentum-Jobbik triászt az MSZP követi 6 százalékkal, a Párbeszéd, az LMP, valamint a Mi hazánk egyaránt 1-1 százalékon állnak a teljes népesség körében.

A cikk szerint az adatokból az is kiderül, hogy márciusban a Fidesz és a DK a pártválasztók között is 1 százalékpontot vesztett a támogatásából, így 45 és 14 százalékon álltak az előző hónapban.

A Jobbik a pártválasztók körében további 2 százalékpontot erősödött, így jelenleg a Momentummal együtt 13 százalékon állnak. A Momentumnak ugyanakkor változatlan maradt a tpmogatottsága.

A pártválasztók körében az MSZP is erősödni tudott, 9 százalékon állnak, a Párbeszéd és az LMP támogatotsága változatlanul 2-2 százalék, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) 2 százalékról 1 százalékra esett vissza, a Mi Hazánk pedig változatlanul 1 százalékon áll a cikk szerint.

A Republikon Intézet elemzése szerint összrsségében az ellenzéki pártok támogatottsága csak kis mértékben változott, egyedül a Jobbik volt az, amely párt jelentősen tudta növelni a támogatottságát márciusban, de ez a tendencia már februárban elindult. Ennek oka az intézet elemzése szerint Jakab Péter pártelnök határozott politikai szereplése lehet.

"Eközben a Fidesz-KDNP mind a teljes népesség, mind a pártválasztók körében gyengült, bár csak kis mértékben. Az elemzőcég szerint ez a gyengülés ugyanakkor nem teljesen meglepő, ha az oltási rend körüli gondokat figyelembe vesszük.

Azt is írták, hogy továbbra is erősebb az ellenzéki összefogás, mint a Fidesz-KDNP a teljes népesség körében (35-29 százalék), és a pártválasztók között is (53-45 százalék)"

- olvasható a Telex cikkében, amelyben az intézet elemzésére alapozva arra is kitértek, hogy a választói hajlandóság az előző hónapban csak minimálisan változott: 70 százalék biztosan elmenne szavazni, 10 százalék valószínűleg elmenne szavazni. 11 százalék biztosan nem venne részt szavazáson, 6 százalék valószínűleg kihagyná a szavazást, 3 százalék pedig nem tudta, vagy nem akart válaszolni a kérdésre.

Forrás: telex.hu