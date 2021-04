Öt centi havat is hozhat a hétfőn érkező hidegbetörés

Kedden sok helyen kifehéredhet a táj, ám csak a magasabban fekvő hegyeken lehet arra számítani, hogy tartósabban is megmarad a hóréteg.

Az Időkép előrejelzése szerint a hétfőn érkező hidegbetörés miatt kedden többfelé havazás válthatja fel az esőt, a legtöbb hóra északon és északkeleten lehet számítani.

Hó a Kékestetőn 2021. április 4-én

Fotó, címlapkép: MTI/Komka Péter

A fagyos levegőt szállító és viharos széllel hétfőn éjjel érkező hidegfront mentén többfelé lehet csapadékra számítani, ami kedd hajnalra havas eső és hó halmazállapotra válthat át. Emiatt főként nyugaton és északon, valamint északkeleten kifehéredhet a táj.

A hó azonban a magasabb hegycsúcsok kivételével nem fog tartósan megmaradni, viszont a magasabban fekvő részeken (főleg északon és északkeleten) akár 5-6 centiméternyi vizes tapadó hó is hullhat.

A cikkben található grafika szerint a Kisalföldön 0-2 centiméter közötti hóréteg eshet, Vas és Zala megyékben 1-4 centiméternyi, mint ahogy a Bakony körzetében is ugyanerre lehet számtani. Somogy és Baranya egyes részein 0-2 centi közötti lehet a hóréteg vastagsága, mint ahogy a Hajdúság és Nyírség környékén is. Az Északkeleti-középhegységben és annak alföldi előterében 1-4 centiméteres lehet a hóvastagság, a magasabb csúcsokon és az ország északi határvidékén 2-6 centi is lehet ez a vastagság. Az ország nagyobb, főképp alföldi részén azonban nem várható megmaradó hómennyiség, de a csapadék elvonultával a kedd délutáni órákra a hóréteg nagy része el fog olvadni.

Az előrejelzés szerint szerdán és csütörtökön a szokottnál is hidegebb lesz, néhol fagyni is fog, és hózáporok, hózivatarok is kialakulhatnak.

Forrás: idokep.hu