Márki-Zay Pétert vádolják egy rejtélyes asszony haláláért

Hódmezővásárhely polgármestere a Facebook-oldalán cáfolja a szerinte Lázár Jánoshoz kötődő helyi média által megfogalmazottakat, melyek szerint ő lenne felelős emberek haláláért, amiért azok nem oltatták be magukat – írta meg a Telex.

A polgármester szerint Lázár és a közvetlen munkatársai által irányított média hazudik akkor, amikor azt állítja, hogy ő és az ellenzék valaha is lebeszélte az oltóanyagról az embereket.

Márki-Zay a helyi Promenád nevű oldalon szombaton, április 2-án megjelent névtelen, pontosabban „Egy szavazó” aláírással közzétett levélen háborodott fel, mely arról szólt, hogy az állítólagos levélíró édesanyja hallgatott Márki-Zay Péterre, ezért nem oltatta be magát, majd sajnálatos módon megbetegedett és elhunyt a koronavírusban.

A városvezető állítja, ha valóban rá hallgatnának a helyiek, és követik azt, amit ő javasol a nyilvános beszédeiben, akkor az érintett édesanya

Márki-Zay egyenesen Lázár Jánosnak címezve azt is írta, hogy az országgyűlési képviselő álljon elő tényekkel a róla csak a legutóbbi héten megfogalmazott vádjairól is.

„Kérem mutassa be, mikor beszéltem le bárkit az oltásról, mikor neveztem a kórházat ”halálgyár„-nak, és annak a több száz dolgozónak a listáját, akit pártalapon – vagy akár anélkül – elbocsátottunk. Mert én be tudom bizonyítani, hogy ismét nem mond igazat: bármikor bemutatom azokat a fideszeseket, aki ma is a városért dolgoznak az önkormányzatnál.”