Az államadósság tavaly a GDP 80,4 százalékára szökött fel, ami egy év alatt 15,7 százalékos emelkedés. Ilyen magasan csak tíz éve járt az adósság, és a növekedés mértéke is példátlan – írta meg a Portfolio.

A korábban előzetesen közölt 81 százalékhoz képest ez az érték ugyan valamivel alacsonyabb, de így is történelmi csúcs beállítását jelenti: 2011-ben volt utoljára ugyanekkora. Ugyanabban az évben volt tapasztalható utoljára emelkedés is, azaz nyolcéves csökkenő tendencia tört meg 2020-ban. A növekedés mértéke pedig még a 2008-2009-es gazdasági világválság idején tapasztaltnál is magasabb.

Forrás: Portfolio.hu

Címlapkép: Pixabay