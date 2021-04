""Senki sem Orbántól függetlenül gazdagodott meg"

A Telex.hu készített egy nagyinterjút a fideszes politikussal. Szó volt Mészárosról, az EU-ról, Hadházy-ról és Jakab Péterről is – írja a Blikk.hu.

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője beszélt a Fidesz gazdaságpolitikájának áldásos hatásáról, a Néppártból való jogos távozásról és a pszichopata ellenzékről is – írja a Blikk.hu.

Szó esett a magyar sajtó szabadság helyzetéről is, melyre a politikus úgy válaszolt, hogy

- fogalmazott a Telex.hu-nak.

Az is tény, hogy a sajtó esetében a befektetéseknek van közéleti relevanciája. Az az állítás viszont gyerekes és nem igaz, hogy ezek az emberek politikai utasításokra cselekedtek volna

- utasította vissza a vádakat Deutsch.

Szó volt még a közpénzből való gazdagodásról:

- nyilatkozott, hisz a Fidesz a globalista helyett a patrióta gazdaságpolitikát választotta.

Mészáros Lőrincz mesés gazdagodásáról annyit mondott, miszerint

- majd folytatta,

– mondta, hozzátéve: a vagyonátmentő kommunistákon kívül mindenkiről, aki ma Magyarországon a leggazdagabbak között van, kénytelen elhinni, hogy volt az életében egy olyan teljesítmény, amitől szinte a semmiből tisztességes módon rengeteg pénze lett – fogalmazott a Blikk.hu.

Merthogy ugye,

A Néppártből való kilépésre annyit mondott csak, hogy ő már jó ideje ezen az állásponton volt, de azért komoly energiákat fordítottak arra, hogy mégis bent maradjanak. Ez Dondals Tusk megválasztásával azonban véget ért és inkább mentek.

A Telex.hu által feltett kérdésre, miszerint 2030-ban Magyarország még az EU-tagja lesz-e, azt válaszolta

A magyar állam 1021 év óta létezik, ebből 17 évet töltött az EU-ban, több mint ezer évig életképes volt az Európai Unión kívül is. Az európai együttműködés történetének közel 70 évének a döntő részét is kényszerűségből azon kívül töltötte. Nem mondom, hogy ebben az időszakban Magyarország a Föld legkellemesebb része volt, de létezett. Ugyanakkor ma a magyar embereknek, a magyar nemzetnek érdeke, hogy az EU tagjai legyünk.

Deutsch beszélt még a korrupciós vádakról is, melyek szerinte füleg a 2010 előtti évekre vonatkoznak. Nyilván valóan.

Itt azért még megemlítette a korrupciós ügyek harangját állandóan kongató Hadházy Ákost is:

És azt is gondolom, hogy szegény, szerencsétlen Hadházy Ákos pszichopata. Ez persze, neki a legrosszabb, másodsorban viszont az egész országnak az, mert azért nagy nyilvánosság előtt ritkán szoktak dúlni-fúlni pszichopaták; ráadásul ezt úgy teszi, hogy még jó pofát kellene vágni mindehhez, és úgy kellene tenni, mintha akár csak minimálisan is kiegyensúlyozott mentális képességekkel rendelkezne és lenne bármilyen valóságalapja a folyamatos vádaskodásainak. Neki a következő a viszonya a világhoz: ha valaki Magyarországon EU-s pénzhez jut, az automatikusan korrupt, és innentől már csak két lehetőség maradt: vagy már felfedezte róla, hogy korrupt, vagy még nem, tertium non datur.