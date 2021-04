Csak enyhén csökkent a szennyvízminták átlagos koronavírus koncentrációja a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint.

Az intézmény hozzátette azt is, hogy az enyhén csökkenő tendencia ellenére a fertőzöttek száma továbbra is magas, ezért a továbbra is fontos a járványügyi szabályok betartása. A szennyvízben továbbra is a brit vírusvariáns dominál.

Forrás: NNK