Karácsony Gergely: fel kell tenni a kérdést, kinek a felelőssége, hogy Magyarország a lista élére került a lakosságszámhoz mért halálozások tekintetében?

Újból megdőlt a valaha volt legszomorúbb rekord, 311 honfitársunkat gyászoljuk, osztozunk a szeretteik fájdalmában kezdte bejegyzését a főpolgármester a Facebookon.



Fotó:Facebook/Karácsony Gergely

A mai tragikus adat csak megerősíti a figyelmeztetést: a kormány kísérlete, hogy a világon egyedülálló módon az első oltások számához igazítja a korlátozások enyhítését, mindannyiukra felelősséget ró. Mert ennek a kísérletnek nagyon rossz vége is lehet, ha mi magunk is lazítunk. Továbbra is arra kérek mindenkit, tartsa magát az egészségügyi szabályokhoz. Aki még nem tette, regisztráljon az oltásra.