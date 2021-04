Autista kislányt zaklatott szexuálisan egy 70 éves férfi

Egy autista kislány ellen elkövetett szexuális erőszak, illetve két gyermekpornográfiával kapcsolatos ügy miatt három ember ellen emeltek vádat Zalában.

Szexuális erőszak miatt kell bíróság elé állnia annak a 70 éves keszthelyi férfinak, aki 2012 óta élt együtt egy nővel és annak korábbi házasságából származó, enyhe-középsúlyos autista kislányával, aki érzelmileg is kötődött hozzá.

A férfi 2019 nyarán a keszthelyi albérletükben szexuális kapcsolatot létesített a nevelése, felügyelete alatt álló, 12. életévét még be nem töltött kislánnyal.

Egy Zalaegerszegen élő 26 éves férfi pedig 2016-tól több mint egy éven át hetente pár napot töltött a barátnőjénél egy Lenti környéki településen, ahol a nő a szülei segítségével egyedül nevelte az akkor alig kétéves lányát. A férfi a kislánnyal jó kapcsolatot alakított ki, számos alkalommal készített mobiltelefonnal fényképeket róla.

A férfi rendszeresen látogatott pornográf weboldalakat, illetve saját szexuális aktusait is többször felvette a telefonjával. A nő tudta nélkül több alkalommal is pornográf fényképfelvételeket készített az alig kétéves kislányról, később pedig a vele közös háztartásban élő, ugyancsak két év körüli unokaöcséről is.

A Lenti Járási Ügyészség gyermekpornográfia miatt emelt vádat ebben az ügyben.

Egy másik ügyről is beszámolt a Zala Megyei Főügyészség: egy 40 éves keszthelyi férfinak szintén gyermekpornográfia miatt kell felelnie, miután éveken át gyerekekről készült kép- és videofelvételeket töltött le a számítógépére, amiket telefonon vagy külső adathordozón is tárolt. Tavaly februárban javításra szervizbe vitte a hordozható számítógépét, az üzlet munkatársai ekkor fedezték fel, hogy a gépen pornográf felvételek találhatók gyerekekről, ezért értesítették a rendőrséget. A nyomozók a házkutatások során különböző adathordozókon összesen több mint 22 ezer, gyerekeket ábrázoló pornográf kép- és videofelvételt találtak.

Forrás: Ügyészség, MTI

Címlapkép: Pixabay