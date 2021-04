Nyolc hónapon belül kétszer is elment a baba Hajdú Péteréknél.

Hajdú Péter párjának kétszer is teherbe esett az elmúlt hónapokban, de mindkétszer elvesztette a magzatát.

A szeptemberi lánykérés után felgyorsultak az események a pár életében. Kapcsolatuk komolyságát jelzi, hogy eldöntötték, szeretnének családot alapítani, viszont a sors eddig közbeszólt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Hajdú Péter (@hajdu.peter.official) által megosztott bejegyzés

Decemberben írtunk róla, hogy Péter kis híján elvesztette a szerelmét, mivel a Balatonra vezető úton a párja hirtelen rosszul lett, majd pedig tragikus fordulatot vettek az események, ugyanis Eszter elvetélt.

Ám most új információ is napvilágot látott a Life TV Összezárva Hajdú Péterrel című műsorában, mivel kiderült: Eszternek nem a decemberi volt az első terhessége, ugyanis az elmúlt hónapokban már kétszer is gyermeket várt, de elvesztette a magzatait.

Forrás: borsonline.hu

Címlapkép: Instagram/hajdu.peter.official