Orbánék meghátráltak az iskolai nyitás ügyében, a baloldal megint megkapta a magáét

A középiskolák csak május 10-én nyitnak, csak írásbeli érettségi lesz. Az oltás ütemtervét egy labdarugó esemény kezdetéhez kötötte a kormány. Orbán Viktor pénteken reggel megint interjút adott a központi állami rádiónak.

A kormányfő szerint sem az ő nemzedéke, sem az utána jövők nem találkoztak még ilyen, félháborús helyzettel – írja a hirado.hu.

– Az embereknek a háborúból előbb-utóbb elegük lesz, mert senki nem akar ilyen körülmények között élni

– mondta a miniszterelnök.

Június elejére nyolcmillió magyart akar beoltatni

Orbán Viktor hozzátette, hogy a regisztráltak száma átlépte a négymilliót, de ez még minidig kevés, ezért ismert emberek részvételével kampány indul.

A központi állami média híroldala szerint a miniszterelnök úgy véli, hogy hamarosan el fogjuk érni a hárommillió beoltottat, és május elején léphetjük át a négymilliós küszöböt, majd június elejére a nyolcmillió felnőtt korú magyar állampolgárból hétmilliót képesek lesznek beoltani.

Itt az interjúban Orbán megemlítette, hogy a foci-eb kezdetéig, vagyis június 15-ig minden regisztráltat be akarnak oldani – ez azonban a hirado.hu összefoglalójában valamiért már nem olvasható.

Orbán Viktor köszönetet mondott mindenkinek, hogy az eddig érvényben lévő, este nyolc óráig tartó kijárási korlátozást betartotta, a miniszterelnök szerint ellentétben néhány nyugati országgal, a magyarok hozzáállása példamutató volt.

Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, jelenleg öt vakcinával oltanak, amelyeknek mindig van egy párja valahol egy raktárban. Ezek nyilvántartása, raktározása, elvitele és beadása sokkal bonyolultabb művelet, mint azt bárki gondolná – hívta fel a figyelmet.

Volt egy B terv

Kiemelte, ez egy óriási logisztikai művelet. Az unióban Magyarország messze megelőzi teljesítményben a többi országot.

„Az idősek életveszélyben voltak, és ember nem tudta megmondani, hogy ha a 65 év felettiek megkapják a vírust, akkor mi fog történni. Brüsszelben az történt, mint a migrációnál és a kerítésépítésnél, és mire észbe kaptak, addigra bent voltak. Csak a magyaroknak volt a helyén az eszük”

– hangsúlyozta.

A brüsszeli beszerzési politika is hibázhat, ezért kell egy B terv is. Ez volt a keleti vakcinák beszerzése – emelte ki. A kínai és orosz vakcina esetében is ugyanolyan támadásokat kapott az ország, mint a kerítésépítés idején.

Most pedig Bajorország orosz vakcinát akar rendelni. Úgy látja, jól döntött az ország, és hiába vannak nálunk nagyobb országok, akkor is nekünk kell vállalni a döntés felelősségét.

Ezért nyitnak később a középiskolák

Ha elérjük a négymilliós létszámot május elejére, akkor nyithatnak a szállodák, éttermek, és közösségi események. Egyelőre az iskolák újranyitása következik.

Bár már április 19-től nyithatnának az iskolák, de nem érdemes néhány napra kinyitni, majd az érettségi miatt bezárni. Így a középiskolák csak május 10-én nyitnak.

„Idén úgy döntöttünk csak írásbeli érettségi vizsgák lesznek. Ezt már ismerjük, bejárt út”

– mondta. A részletek hamarosan megjelennek ezzel kapcsolatban.

A hirado.hu összefoglalója nem említi, de korábban szó sem volt, hogy az iskolák szétválasztásáról, és az egységes nyitást április 19. napjában jelölték meg.

„A baloldal oltásellenes, és ez nem képezheti vita tárgyát”

– mondta a kormányfő. „A baloldal beadott egy országgyűlési határozatot, amelyben az volt, hogy tiltsa be a parlament az orosz és kínai vakcinákat. Ha ezt elfogadtuk volna, akkor sokan meghaltak volna. A baloldal képmutatása, hogy magukat beoltják, másokat pedig lebeszélnek” – magyarázta Orbán.

A liberális politika elnyomó politika

Petry Zsolt ügyében elmondta, Németországot nem minősíti, éppen elég bajt okoz, hogy Németország minősítget minket. Azt le lehet vonni, hogy a liberális politika ma Európában elnyomó politika, aki hangot ad a véleményének, azt megbüntetik

Hangsúlyozta itt az elvi kérdéseken túl magyar emberről van szó.

„Magyarország azért harcol, hogy komoly, erős és sikeres ország legyen. Az első az, hogy egyetlen magyar sincs egyedül. Petry Zsolt sincs egyedül”

– hangsúlyozta.

A válogatott sportolóinkra úgy tekintünk, mint a lányainkra, fiainkra. A sikeres fellépés első feltétele az egység. Az egységet helyre kell állítani ez pedig a szövetségi kapitányon és Szalai Ádámon múlhat – tette hozzá.

