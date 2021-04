Átlagos péntek: a közvagyon alapítványokba való kiszervezését tárgyalja a parlament

Pénteken a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényjavaslatáról is tárgyalnak – írja a 444.hu.

A kormány az elmúlt héten több törvényjavaslatot is benyújtott, hogy újabb vagyonkezelő alapítványokat hozzon létre, amik eddig köztulajdonban lévő vagyontárgyakat kapnak meg.



Fotó: Pixabay

Az ilyen alapítványoknak juttatott vagyon vagy támogatás már nem számít közpénznek, hiszen a kuratóriumok kikerülnek az állami befolyás alól.

Azonban a kuratóriumba gyakran fideszes politikusokat vagy egyéb NER-közeli szereplőket ültet be a kormány.

Alapítványi fenntartásba kerülne a Demeter Szilárdnak lepasszolt ingatlanvagyon is, de külön törvényben gondoskodnának arról is, hogy hivatalban lévő polgármesterek is kaphassanak fizetést az ezekhez tartozó kuratóriumokból vagy felügyelő bizottságokból.