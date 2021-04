Jakab üzent Orbánnak: "Csak a foci számít. Munka, egészségügy, iskola, élet? Az itt sokadlagos"

Na, ennyire érzi át a magyarok helyzetét Orbán – kezdi Facebook bejegyzését Jakab Péter, akiről ma már beszámoltunk, hogy egy felmérés szerint a legnépszerűbb ellenzéki miniszternek-jelölt.



Fotó: MTI/Bruzák Noémi

- írta Jakab, annak kapcsán, hogy az MLSZ bejelentést tett, miszerint:

Jakab megjegyezte azt is, hogy ha egy magyar kapusedzőt kirúgtak Németországban, mert mást gondol a világról, mint az ottaniak, és ez elfogadhatatlan.

Arról nem beszélt, hogy idehaza egy nemzet retteghet az állásáért, ha mást gondol, mint a Fidesz, még akkor is, ha épp egy focista gondol mást. Őt is kirúgják, ha nem igazodik a pártállásponthoz. De a lényeg – legalábbis a miniszterelnök szerint – hogy a magyar fociválogatott akkor is egyben maradjon, ha a kapusa mást gondol a világról, mint a kormány.