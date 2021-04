A magyar virológus szerint kényszeríteni kell, ha valaki nem akarja beoltatni magát, "elmennek az erdőbe remetének, kihalnak, vagy beoltatják magukat"

Duda Ernő virológus professzor szerint, ha a járványügyi adatokat vesszük figyelembe, semmilyen nyitás mellett nem szólnak egészségügyi érvek írja a Blikk.hu.



Kép:Pixabay

A professzor azt is kiemelte, hogy ha egészségügyi szempontból nem is indokolt, politikai részről még épp időben lépnek a kormánypárt részéről:

Ez most egyértelmű politikai döntés, és olyan értelemben okos is volt, mert ha most nem nyitnak, csökken a kormánypártok népszerűsége. Az embereknek elegük van a bezártságból. Tízezrek tüntetnek a bezárások ellen Európa-szerte. Hogy jó is lesz-e? Nem lesz. Járványügyi adatok nem szólnak semmilyen nyitás mellett