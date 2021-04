Estétől tör be a hideg széllel és csapadékkal

Hétfőn nap közben még 24 fok is lehet, estétől azonban megindul a hidegfronti hatás, zivatarra és széllökésekre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Hétfő éjjel-kedd hajnalban a magasabban fekvvő részeken havazhat is.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn a nap első felében általában napos idő lesz a jellemző, északkeleten, keleten lehet több felhő az égen. Délutántól délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, estére a Tiszántúl kivételével beborul az ég.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A déli órákban a Dél-Dunántúlon, később a Dunántúlon másutt is, estétől már a középső megyékben is egyre többfelé várható eső, zápor, a Kisalföldön zivatar is kialakulhat. A nap nagy részében élénk, az Észak-Dunántúlon időnként erős lesz a déli, délnyugati szél. Estétől Nyugat-Magyarországon északnyugatira fordul a szél, és viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Késő estére 4, 16 fokra hűl le a levegő.

Hétfőre a meteorológiai szolgálat kétfajta figyelmeztető előrejelzést is kiadott: Zalában, Vasban, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyékben széllökésekre és zivatarra, Komárom-Esztergom megyére zivatar miatt van érvényben figyelmeztetés.

Hétfő éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, és nyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor. Az éjszaka második felében a Nyugat-Dunántúlon havas eső, a magasabban fekvő helyeken havazás is lehet. Egyre nagyobb területen fordul a szél északira, északnyugatira, ami meg is erősödik, a Dunántúlon viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 10 fok között alakul.

Kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég, az északkeleti megyékben a déli órákig lehet vékonyabb a felhőzet, ott rövid időre kisüthet a nap. Többfelé lehet számítani csapadékra, a nap második felétől már egyre intenzívebb eső, zápor, a Nyugat-Dunántúlon és a Dunántúli-középhegységben havas eső, havazás valószínű, néhol zivatar is lehet. Az északnyugati, északi szelet nagy területen erős, a Dunántúlon és az északkeleti megyékben viharos széllökések kísérik, emiatt az északi, északkeleti és nyugati megyék nagy részére zivatar, eső, vagy széllökés miatt figyelmeztető előrejelzés van kiadva. A hőmérséklet hajnalban 2 és 10 fok között alakul. Napközben a hőmérséklet az ország nagyobb részén alig változik, a délutáni órákban általában 3 és 10 fok között lesz, ugyanakkor az ország keleti harmadán 11, 19 fokig melegszik fel a levegő.

Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég. Éjjel szinte országszerte előfordul csapadék, a Dunántúlon és az Északi-középhegységben havas eső, havazás, másutt eső. A hajnali, reggeli óráktól csökken a csapadékhajlam, estefelé inkább már csak az északkeleti megyékben számíthatunk vegyes halmazállapotú csapadékra. Az északi, északnyugati szelet továbbra is a Dunántúlon és az északkeleti megyékben kísérik viharos széllökések, a Dunántúl nagy részére figyelmeztető előrejelzést adtak ki. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint.

Forrás: met.hu