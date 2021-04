Rogán Antal bocsánatkérést vár a Telextől

Legújabb felesége családjának földszerzési kísérletének megírását vette zokon a miniszter. A Telex szerint nem szerencsés, hogy miniszterként utasítgatni próbálja a független sajtót.

A Telex cikke szerint bocsánatkérést vár el Rogán Antal miniszter tőlük, miután megírták – több más sajtóorgánummal együtt –, hogy a miniszter új feleségének családja nagy mennyiségben kívánt megszerezni földterületeket és ehhez hitelt is igénybe vettek volna.

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés igazságügyi bizottságának ülésén az Országházban 2020. november 24-én.

A cikk szerint Rogánt február óta számos alkalommal keresték emailben, telefonon, többször kormányülések helyszínén is várták, hogy megszólaltathassák, de még az albérletéhz is elmentek, hogy hátha sikerül mikrofonvégre kapni a politikust. Ezek után írta március 23-án a miniszter a következőket a lapnak:

"Amíg a nyilvánvaló hazugságokért nem kérnek bocsánatot a feleségem családjától, addig nem adok Önöknek interjút. A bocsánatkérés után ezt azonnal megteszem. Önök a telex.hu portálon azt írták, hogy a feleségem családja hitelt vett fel, ez nem igaz. Azt írták, hogy a család megszerezte a földeket, ez sem igaz. A felsorolt állítások hazugságok, amikért bocsánatkérést várok."

Erre válaszul a Telex a következőt írta a miniszternek egy nappal később:

"Két nappal az első cikkünk megjelenése előtt írásban kerestük miniszter urat, de a kérdéseinkre nem kaptunk választ a Miniszterelnöki Kabinetirodától. Ha kapunk választ a kérdéseinkre, már az ön által kifogásolt cikkben is tisztázhattuk volna a dolgot.

A témáról szóló első cikkeink idején semmi nem utalt arra, hogy nem egy folyamatban lévő földvásárlásról van szó; egy aláírt adásvételi szerződésre jogilag és köznyelvileg is lehet mondani, hogy valaki földet szerzett, akkor is, ha később történik a birtokba adás. A szerződés alapján világos volt a vevői és az eladói szándék is.

Álláspontunk szerint az elvárható gondossággal jártunk el ebben az ügyben, minden cikk megjelenésekor igyekeztünk a leginkább körültekintőek lenni és figyelembe venni az összes elérhető információt. Amint miniszter úr is nyilatkozott a témában, megjelentettük az állításait, amelyeket aztán az összes későbbi cikkünkben is közöltünk.

Nem gondoljuk tehát, hogy bocsánatot kellene kérnünk, ugyanakkor nem tartjuk szerencsésnek, hogy miniszterként tájékoztatás és a kérdések megválaszolása helyett feltételeket szab egy interjúhoz.

Ettől függetlenül továbbra is nyitottak vagyunk miniszter úr felé, sok témában lennének kérdéseink, reméljük, hogy egyszer lesz alkalmunk interjút készíteni önnel!"

A Telex április 12-én jelentett meg egy közel 20 perces videót Rogán Antalról amelyben a jelenlegi miniszter bujkálását járják körbe, illetve azt próbálják kideríteni, hogy mi is pontosan a szerepe jelenleg a kormányban. Mivel Rogán nekik nem nyilatkozott, így más fideszes politikusokat kérdeztek a miniszter kapcsán.

