Hadházy bejelentést tett a rendőrségen, mert a kormányfő vejéhez köthető kastélyban a járvány ellenére is voltak vendégek

A turai kastély előtt sokszor teli van a parkoló luxusautókkal, a független országgyűlési képviselő ezért tette a bejelentést a rendőrségen.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő bejelentést tett a rendőrségen, mert olyan információkat kapott, miszerint a Tiborcz Istvánhoz (Orbán Viktor veje) köthető turai kastélyban nem nagyon tartják be a járványügyi szabályokat – írta meg a 444 a képviselő Facebook-bejegyzése nyomán.

Leginkább a hétvégéken van tele luxusautókkal a szálloda parkolója, erről több képet is kapott már a képviselő, aki most szombaton maga is kiment a helyszínre tájékozódni.

"Most szombaton jómagam, két hete pedig kollégám győződött meg arról, hogy valóban, Tiborcz szállodája minden jel szerint minden további nélkül üzemel. Ottjártamkor is luxusautók álltak a parkolóban, a személyzeti parkolóban is jócskán voltak autók. Egy hölgy és egy úr pedig éppen akkor , szombat este hétkor érkezett a kapuhoz, a portás egy papírlapból (vendéglista) ellenőrizte a nevet, majd a kastély főbejáratához irányította a vendégeket"

- írta a bejegyzésében a képviselő, aki szerint üzleti és oktatási célra érkezett vendégeket fogadhatnak a szállodák, de a szombat este hét óra eléggé valószínűtlen ilyen célra, főleg ha valaki a párjával érkezik.

Ezek miatt tett szombat este bejelentést a rendőrségen, és ahogy hétfői Facebook-bejegyzésében írja, most megpróbál utánajárni annak, hogy "milyen oktatás folyt Turán", ahol egyébként két hete nagy sürgés-forgás volt, egy rendezvénysátor is volt a kastélykertben. A kastélyban a képviselő bejegyzése szerint 100 ezer forinttól indul fejenként a szobafoglalás.

