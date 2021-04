Ötszáz ember várt az oltásra, a bejáratnál nagy volt a tolongás a városmajori oltópontnál

A szűk egy hónappal ezelőtt kialakult tömeg után hétfőn délelőtt ismét hatalmas sor áll a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika oltópontja előtt.

Fotó: pixabay.com

A Telex helyszíni beszámolója szerint a klinika bejáratától a közeli Gaál József útra kunkorodik fel a sor, és nem túlzás azt állítani, hogy legalább ötszázan várakozhatnak ott.

A helyszínen katonák és egészségügyi dolgozók is próbálják koordinálni a tömeget, és a jelek szerint a potyázásra is nagyon figyelnek, külön hangsúlyozták, hogy akit nem hívtak be oltásra, az inkább ne is próbálkozzon.

A helyszínen elcsípett beszélgetések alapján volt, aki úgy saccolta, hogy ezren is állhatnak a sorban.

A látottak alapján a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznál márciusban kialakult tumultussal ellentétben itt főként fiatalabbak várakoznak, 20-as, 30-as, 40-es korosztály.

Maszk mindenkin van a helyszínen, és hellyel-közzel a távolságtartás is megvalósul, de a bejáratnál azért már elég nagynak tűnik a tolongás.

A környéken elég nagy dugó is kialakult, vélhetően azért, mert sokakat autóval hoztak el az oltás helyszínére, és az autóban várnak rájuk, de ez mostanra valamelyest csillapodott.

Forrás: telex.hu

Címlapkép: pixabay.com