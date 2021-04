A rekordokat döntő halálozási számok ellenére sem bírják a karantént a magyarok

A magyar lakosság a 2020 januári alapszinthez képest mindössze legfeljebb 10 százalékkal csökkentette a mobilitását, és ez a régió többi országához képest kiugróan alacsony érték – derül ki a qubit.hu legújabb kutatásából.

A cikkben azt elemezték, hogyan viszonyul a közép- és kelet-európai térség országaiban a kormányzati intézkedések és a lakosság mobilitási rátája az adott országból jelentett halálozási adatokhoz.

A járvány elleni küzdelem segítésére több technológiai cég is közzétette anonimizált, mobiltelefonról gyűjtött helyadatait. Az Institute for Health Metrics and Evaluation egyik, Magyarországról szóló jelentésében a Google, a Facebook és az Apple aggregált adatai alapján úgy találta, hogy 2021. március 29-én az aznap jelentett, kórházban kezelt, igazolt koronavírusos betegek száma (12 291) és a 244 haláleset ellenére a lakosság a 2020. januári alapszinthez képest mindössze legfeljebb 10 százalékkal csökkentette mobilitását.

Nem maradtunk otthon

A fertőzöttségi és a halálozási adatok, valamint a járványügyi szakértők naponta többször ismétlődő kérése ellenére a magyarok nem maradtak otthon, míg, mondjuk, Portugáliában az emberek a magyarokhoz képest mintegy kétszer annyival több időt töltöttek otthon, amikor a legrosszabb időszakában a magyarhoz hasonló, 300 fő körüli napi halálozási adatokról számoltak be a hatóságok.

Home office

A Qubit arról is írt, hogy amennyiben a Google mobilitási adatai alapján az átlagosan munkahelyen töltött többletidőt vizsgáljuk 2020 teléhez képest, úgy fest, hogy a magyarok több időt töltöttek home office-ban, mint az osztrákok, csehek, szlovákok vagy olaszok. Hozzáteszik: az adatok nem tesznek különbséget aközött, ha valaki otthonról dolgozik, vagy a járvány miatt elveszítette munkáját, ezért ebből a szempontból csalókák lehetnek az erről szóló adatok.

Forrás: Qubit

