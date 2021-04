Gond van az új vakcinával? A Johnson & Johnson elhalasztja vakcinája európai szállításait, közben az operatív törzs közlése szerint jövő héttől Tolna megyében oltanának vele

Elhalasztja az Európába szánt vakcinája szállítását a Johnson & Johnson, miután az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóság ajánlást adott ki arról, hogy elővigyázatosságból függesszék fel az alkalmazását írja a HVG.hu.

A Johnson & Johnson közleményében arról írt:

eddig 6,8 millió embernek adták be a Janssen nevű oltóanyagot az Egyesült Államokban, közülük hat embernél ritka vérrögképződést alakult ki az oltás után két héten belül. Ezért az FDA mellett az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) is azt kéri a szövetségi államoktól, hogy biztonsági okokból függesszék fel az oltóanyag használatát.

A vállalat közleménye szerint első számú prioritásuk a termékeiket használó emberek biztonsága és jóléte. Az európai hatóságokkal is kapcsolatban állnak az esetek kivizsgálása érdekében és

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) már korábban közölte:

vizsgálja, hogy van-e összefüggés a Johnson & Johnson vakcinájának használata és a vérrögképződés között. Az EMA pénteken arról számolt be, hogy négy olyan esetet is találtak, ahol a Janssen beadása után alacsony vérlemezkeszámú vérrögök keletkeztek, egy páciens bele is halt a következményekbe.