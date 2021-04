"Én és a feleségem sem oltatjuk be magunkat, kerüljön ez bármibe" – a fizikai munkásoknál a legnagyobb az oltásellenesség, a média hisztériakeltését is károsnak ítélték

A G7 gazdasági portál készített egy riportot, amelyből érdekes és fura tények derültek ki. Mindenesetre az is igaz, hogy nagyon kis mintán történt a feldolgozás épp ezért nem tekinthető reprezentatívnak a felmérés.



A G7 újságírója kétkezi dolgozókkal és fizikai munkásokkal készített kisebb interjúkat, és azt találta, hogy a körükben sokkal nagyobb az oltáselutasító attitűd, mint például a szellemi foglalkozásúaknál.

50 megkérdezettből 25 elutasítja az oltást, 10 pedig hezitál, a körükben pedig mindössze egy olyan ember van, akit be is oltottak a vakcinával.

Én és a feleségem sem oltatjuk be magunkat, kerüljön ez bármibe

- mondta például egy gumiipari cég dolgozója, aki egy kollégájáról sem tud, hogy beoltatná magát.

Influenza ellen sok éve beoltattam magam, de sosem voltam olyan beteg, mint akkor közvetlen utána. Azóta sem oltakoztam, és nem is fogok

- mondta az egyik legismertebb világcég magyarországi dolgozója, aki szerint kollégái 80 százaléka nem akar oltást.

Én nem oltatom be magam, semmiképp. Egyikben se bízok meg

- írta egy turisztikai cég munkatársa. Több ismerőre is meghalt a koronavírusban, de szerinte nem védte volna meg őket a vakcina.

Ott valami más volt…

- írta.

A KSH adata szerint amúgy Magyarországon a lakosság 58 százaléka tervezi az oltást, illetve már át is esett rajta, és csak 20 százalék az, aki elutasító.

Szerencsére erős az immunrendszerem, minden gond nélkül átvészeltem tavaly óta az egész pandémiát

- mondta egy bolti dolgozó.

Egyáltalán nem vírustagadásról van szó, hiszen a lap által megkérdezettek egyrészről úgy indokolják döntésüket, hogynem hisznek a vakcina hatékonyságában, illetve tartanak a "potenciális" mellékhatásoktól is, miközben azt is megjegyezték, hogy szerintük a mutációk létrejötte is feleslegessé teheti az oltás hatékonyságát.

amióta oltják az embereket, még több a halott

- mondta Mariann egy multinacionális vállalat borsodi gyárában dolgozó.

Nem fogja beoltatni magát a koronavírus ellen, és egy munkatársáról sem tud, aki beoltatná magát.

A riportalanyok a média hisztériakeltését is károsnak ítélték, és ez is hozzájárult a bizonytalanságukhoz.

Én bízok az egészségemben, az immunrendszeremben, egészségesen étkezem, szedem a megfelelő mennyiségű és minőségű vitaminokat, sportolok

- mondta egy erőmű dolgozója.

Széleskörű tudományos konszenzus van arról, hogy a fent elhangzott félelmek, feltételezések nagy része nem állja meg a helyét, ami persze nem azt jelenti, hogy ne lenne érdemes kezelni ezeknek az eredőit.

