Pécsváradon minden második lakosnak pozitív lett a koronavírustesztje

A Baranya megyei Pécsváradon is folyamatosan oltják az embereket, ám a tömeges tesztelés így is megdöbbentően magas, 50 százalékos pozitivitást mutat. Vannak, akik két oltás után is elkapták a fertőzést, igaz, tünetmentesen.

Meglepő eredményt hozott a március végi tömeges tesztelés Pécsváradon – derül ki az ATV Híradójából. Zádori János polgármester tájékoztatása szerint

nagyon magas, 50 százalékos pozitivitást mutattak a koronavírustesztek a folyamatos oltások mellett is, vagyis 200 lakosból minden második ember pozitív lett.

A polgármester elmondta, vannak olyanok is Pécsváradon, akik két oltás után is elkapták a fertőzést, igaz, tünetmentesen, és akad olyan is, aki decemberben meggyógyult, de most ismét fertőzött lett.

Szombaton derült ki, hogy a bölcsőde három munkatársa is megfertőződött, ezt követően bezárt a helyi bölcsőde.

