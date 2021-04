Akár szépirodalmi műbe is beleillő bűncselekmény leírással jelentkezett a rendőrség – mutatjuk

A rendőrség honlapján izsófalvi gyanúsítottról közölt részletes, akár regénybe illő leírást. Az alkotás kifinomultságára tekintettel változtatás nélkül közöljük.

A 21 éves sértett előbb családjának, majd a rendőröknek mesélte el március 24-i kálváriáját. Mint gyanútlan légy röpül a finoman szőtt pókhálóba, úgy gabalyodott bele kirablója álnokságába. Elmondása szerint kora délután Izsófalván ballagott, amikor egy gyerekkora óta ismerős férfi a portájáról ráköszönt, majd megszólította, és arra kérte: menjen be a házba segíteni neki. Az áldozat jóhiszeműen arra gondolt, hogy talán bútort kell mozgatni, így különösebb hezitálás nélkül követte a férfit a lakásba. A modern kori útonálló ekkor egy kést elővéve közölte, hogy értesült arról, miszerint a fiatalabb férfi fizetést kapott, amire ő valamilyen oknál fogva jogot formál. A sértett megijedt a késsel fenyegetőző, nála testesebb, határozott fellépésű B. Zsolttól (31). A fiatalember előbb dzsekijétől, majd cipőjétől és nadrágjától volt kénytelen a felszólításra megszabadulni. A ruhadarabokból a „házigazda” egy tízeurós bankjegyet tulajdonított el. Annak párját, egy másik tízeuróst visszaadott a sértettnek, mondván: azt azért hagyja nála, hogy az esetről mindenki előtt hallgasson. Miközben ezeket az irányelveket megosztotta, kétszer arcon is vágta a sértettet, aki az általa „csípős pofonoknak” leírt ütlegektől – átmeneti bőrpíron túl – sérülést nem szenvedett. A megdermedt áldozat akkor tudott elszabadulni, amikor nyílt az ajtó, és B. Zsolt egy családtagja lépett a helyiségbe, ekkor futott ki az udvarra, majd az utcára. Osztott-szorzott, majd matematikailag, és erkölcsileg is számba véve a történteket, arra jutott, hogy a meghagyott tízeurós ellenére is erősen deficites rá nézve a cselekedet, ezért B. Zsolt intelme ellenére jelezte a rablást édesanyjának. Vele tért vissza a rabló házához, akit felszólított a pénz visszaadására, aminek a férfi eleget is tett. A rendőrök, értesülve a történtekről, B. Zsoltot még aznap elfogták otthonában, és előállították a Kazincbarcikai Rend­őrkapitányságra. Felfegyverkezve elkövetett rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt indítottak ellene eljárást, őrizetbevételét követően a bíróság március 26-án elrendelte letartóztatását.