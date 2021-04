241-en haltak meg, 1100 lélegeztetőgépre kötött beteg életéért küzdenek

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 145 592 fő, közülük 1 349 314 fő már a második oltását is megkapta.

5216 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 742 198 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 241 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 24 762 főre emelkedett – írják a kormányzati honlapon.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 445 920 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 271 516 fő.

9 459 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 117-en vannak lélegeztetőgépen.

A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos