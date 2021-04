Kásler főtanácsadója etikailag véleményeztetné Zacher nyilatkozatát – a toxikológus kritizálta Orbán kijelentését is

A 24.hu arról írt, miszerint Kollár Lajos professzor a szaktárca email címéről küldött üzenetében 63 szakmai tagozat vezetőjétől azt kéri, hogy mondjanak ítéletet azzal kapcsolatban, hogy etikailag helyes-e, amit a Szabad Európa rádió adásában Zacher Gábor mondott. A toxikológus többek között arról beszélt a múlt héten, hogy már a magyar orvosoknak is választaniuk kell, kit rakjanak lélegeztetőgépre, helytelenítette, hogy a sajtót kizárják a kórházakból, és kritizálta Orbán Viktor kijelentését is.



Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A Népszava megjegyzi, a tanácsadó testület elnökének kérése azért is szokatlan, mert az általa megszólított szakmai tagozatoknak nincsen jogosítványa, illetve feladata ilyen ügyben eljárni. Kollár Lajos nem a kormánytól független Magyar Orvosi Kamara etikai bizottságához fordult, hanem a miniszter tanácsadó testületének tárcától függő tagjaira próbált nyomást gyakorolni.

A Népszava úgy tudja:

több szakmai tagozat vezetője a kérést elhárította azzal, hogy nem az ő feladatuk etikai ügyekben megnyilvánulni.

Zacher a Népszavának annyit mondott:

van tudomása a levélről, de nincs mondanivalója az ügyről.

A toxikológus, aki jelenleg a hatvani kórházban dolgozik a Szabad Európa Szelfi című podcastjában adott riportot.

A riportban a sürgősségi orvos egyebek mellett arról beszélt:

már nem számolja, hogy naponta hány embert rak lélegeztetőgépre. A tubus behelyezése előtt sok embernek az az utolsó mondata: de ugye meggyógyulok?

Mint mondta:

nem szokása felelőtlen ígéreteket tenni, és itt utalt Orbán Viktor korábbi szavaira az esetlegesen megbetegedők meggyógyításáról.

Ő csak azt szokta mondani a betegeknek, hogy

mindent meg fognak tenni a túlélésükért.

A kormányfőre utalva még azt is hozzátette:

„Számoljon el azzal a lassan 22 ezer halottal, aki Magyarországon belehalt ebbe a járványba.”

Az interjúban szó esett a sajtó korlátozásáról, illetve a Bergamo-dilemmáról is. Zacher Gábor szerint, ha nem is rendszeresen, de az orvosok olykor szembekerülnek a „Bergamo-dilemmával”, azaz választaniuk kell, hogy kit rakjanak lélegeztetőgépre. Náluk a hatvani kórházban is volt egy-egy ilyen eset, és a kollégáitól is hallott olyanról, hogy ha nincsen szabad lélegeztetőgép, akkor az jut hozzá, akinek jobb a túlélési esélye.

Zacher arról is beszélt, hogy nagy baj, hogy a sajtó nem tudósíthat a kórházakból, és Orbán Viktor megelőlegezi nekik azt, hogy az ott készült riportokban „biztos kamu lenne”. Szerinte fontos lenne, hogy az emberek tudják és lássák, hogy milyen ez a betegség, és hogy néz ki a járvány, nem csak Müller Cecília vagy Gulyás Gergely tolmácsolásából, mert az nem mindig a valóságról szól.

