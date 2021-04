"Sok csodára képes volt" – Megható sorokkal búcsúznak Törőcsik Maritól kollégák, barátok, politikusok

Elhunyt Törőcsik Mari, a nemzet színésze és a nemzet művésze, a magyar színjátszás felejthetetlen alakja – közölte a Nemzeti Színház pénteken az MTI-vel. A Kossuth-nagydíjas, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színésznőt életének 86. évében, hosszas betegség után pénteken hajnalban érte a halál. A Nemzeti Színház saját halottjának tekinti. Halála napján pedig az egész ország gyászolja őt. Vidnyánszky Attila tőle búcsúzó írásában a színművész hatalmas munkakedvéről és alázatáról emlékezett meg, Orbán Viktor miniszterelnök pedig egy közös képet osztott meg arról az alkalomról, amikor 2019-ben meglátogatta Törőcsik Marit a velemi otthonában, hogy átadja neki a Kossuth Nagydíjat.

2009. szeptember 28. Törőcsik Mari Kossuth-díjas, érdemes művész, a nemzet színésze áll a kiállítás megnyitóján, amelyen Keleti Éva Prima Primissima Díjas fotóművész Törőcsik Mariról készült közel 60 képe látható. MTI Fotó: Beliczay László

Pénteken hajnalban, hosszú betegség után, 85 évesen meghalt Törőcsik Mari. A miniszterelnök, a főpolgármester és kollégái, barátai köszönnek el tőle.

A Nemzeti Színház társulata nevében Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója egy, a színház honlapján közzétett cikkében búcsúzott tőle. Ebben azt írta: 2015-ben, amikor műsorukra tűzték a Körhintát, megidézték vele őt magát is. Végül rendezőként felkérte Törőcsik Marit: menjen be a taps alatt ő is.

Sok érvet és ellenérvet felsorakoztattak a kollégáim az ötletre. Mindegyikben volt igazság, és bennem is volt kétely. A kételyt a közönség oszlatta el. Ahogy az előadás végén Törőcsik Mari belépett a színpadra, a nézőtér felrobbant. Állva tapsolták, ünnepelték őt az emberek. Mert a szívükig hatolt ennek a személyiségnek az ereje. Van valaki, akit lehet szeretni. Akit egy ország szeret. Aki nem megosztó, hanem összetartó személyiség

– fogalmazott Vidnyánszky, aki azt is írta, hálásak a színésznőnek az alakításaiért, a derűs pillanatokért, a szeretetéért, a példaadásáért. „Köszönet azért, hogy láthattuk, hogy vele dolgozhattunk, hogy hűséges volt a Nemzeti Színházhoz. A magyar színházművészet pótolhatatlan egyéniségét gyászoljuk” – írta búcsújában.

Orbán Viktor: Isten Önnel!

Drága Mari! Elment hát. Repültünk, Mari, repültünk! Isten Önnel!

- írta Orbán Viktor miniszterelnök a péntek hajnalban elhunyt Törőcsik Marira emlékezve Facebook-oldalán.

Főpolgármester: a legnagyobbak egyike hagyott itt bennünket

Bár a művészetekben talán értelmetlen a rangsor, mégis kétség nem férhet hozzá, a legnagyobbak egyike hagyott itt bennünket

- írta a péntek hajnalban elhunyt Törőcsik Marira emlékezve Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán.

"Törőcsik Mari színészkirálynő volt, a Nemzet Színésze, így nagybetűkkel. Mindent tudott, amit színész tudhat és még annál is többet, de ami a legfontosabb, mindenkit meg tudott szólítani, mindenkire hatással volt" – fogalmazott a főpolgármester.

Mint írta, szerencse, hogy gazdag és tartalmas életében hazája (állami díjai és kitüntetései mellett 2005 óta Budapest díszpolgára is volt) és a szakma számtalan elismerése mellett közönsége szeretetéből is bőven jutott neki.

Törékeny alakja, ércesen is selymes hangja, hatalmas tehetsége emlékeinkben él tovább. Isten nyugosztalja Törőcsik Marit!

- olvasható a bejegyzésben.

Novák Katalin, családokért felelős tárca nélküli miniszter csak annyit írt a Facebookon:

Isten Önnel, Művésznő!”

Kósa Lajos sem volt bőbeszédű, ő annyit írt:

Örökké velünk!

Gyurcsány Ferenc Törőcsik Mari legendás filmjével, a Körhintával operált búcsúposztjában, amikor párhuzamot keresett az életre.

Körhinta az élet. Megállíthatatlan körforgás, de egyszer kirepülünk. Elfogy az emberi akarat, az erő, jön a megállíthatatlan végzet. Ez történt a csodálatos Törőcsik Marival

– írta.

Bodrogi: Olyan hosszan szenvedett ez a szegény lány

Bodrogi Gyula, aki 1956 és 1964 között Törőcsik Mari férje volt, nehezen találta a szavakat, a Blikknek adott nyilatkozatakor. “Felfogni is nehéz, odáig talán majd holnapután eljutok, hogy valami ilyesmi eszembe jusson, most csak azt érzem, hogy egyszer volt, majd nincs" – mondta.

Bodrogi Gyula Jászai Mari-díjas színművész, a József Attila Színház társulatának tagja és egykori felesége, Törőcsik Mari Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő, a Nemzeti Színház társulatának tagja. MTI Fotó: Keleti Éva

Tartotta a kapcsolatot volt feleségével, és noha utoljára egy évnél is régebben találkoztak, de telefonon rendszeresen beszéltek, legutóbb kedden.

Akkor azt vettem észre, mintha egy kicsit jobb lenne a beszéde. Akkor inkább arról volt szó, hogy meg kellene gyógyulnia. Nem volt ugyan lehetséges, de olyan hosszan szenvedett ez a szegény lány, hogy megérdemelte volna, hogy felgyógyuljon

– mondta.

Alföldi Róbert: Mari! Én nagyon szeretem magát!

Alföldi Róbert, a Nemzeti Színház korábbi igazgatója így köszönt el tőle a közösségi oldalán:

Mari! Én nagyon szeretem magát!

És nem tudok most jobb mondatot, mint tudja, azt a mi mondatunkat. Amit akkor írtam, amikor anno majdnem meghalt. Nem lehetne, hogy most is elolvassa, és akkor felhív, hogy na, de Igazgató uram!

És nevetünk és nevetünk... De jó lenne! Maga sok csodára képes volt! Na, még ezt az egyet!

Ölelem nagyon, és köszönöm a bizalmat! Nagyon köszönöm! ‘Én nagyon szeretem magát!’".

Mari! “Én nagyon szeretem magát!” És nem tudok most jobb mondatot, mint tudja, azt a mi mondatunkat. Amit akkor írtam,... Közzétette: Alföldi Róbert – 2021. április 16., péntek

Jordán Tamás: Szerintem ő maga régóta befejezettnek tekintette az életét

“Nem búcsúztunk el. Nyilván nem volt már jól, nem tartottam kizártnak, hogy bekövetkezik, ami bekövetkezett, de arra is volt remény, hogy még jut neki egy kicsivel több idő. Szerintem ő maga régóta befejezettnek tekintette az életét. Amikor néhány éve kimondta, hogy többet nem lép színpadra, abban az is benne volt, hogy most már teljesen kerek az élete, megtörtént vele, ami megtörténhetett” – mondta Jordán Tamás, Törőcsik Mari kollégája, barátja az Indexnek. Ő múlt hét pénteken meglátogatta a színésznőt a kórházban. Hozzátette: elköszönéskor mindig egy nagy mosolyt kért tőle. Most így emlékszik rá.

Nagyon sok ember, művész számára példakép. Teljes joggal, hiszen rendkívüli színész volt és rendkívüli ember. Annak, aki komolyan veszi, hogy ő a példaképe, hogy olyan szeretne lenni, mint ő, annak »csupán« annyi a dolga, hogy legyen tehetséges, zseniális, kiváló. Nem születik több Törőcsik Mari.

Mucsi Zoltán Jászai Mari-díjas magyar színész a Facebookon csak annyit írt a színésznő fiatalkori képe mellé:

Drága Mari, nyugodj békében

Geszti Péter egyebek mellett azt is írta róla:

Vannak emberek, akik nélkül nem létezik magyar kultúra. Törőcsik Mari közéjük tartozik

Ónodi Eszter egy közös fotót tett ki Instagramra, személyes hangon köszönt el: „Nyugodj békében drága Mari! Nagy ajándék a sorstól, hogy ismerhettelek”.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ónodi Eszter (@eszter_onodi) által megosztott bejegyzés

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzata egy 2015-ben készült képet osztott meg, a fotót még a hallgatók készítették az egyetem fennállásának 150. évfordulójára. Mint emlékeztetnek:

A színésznő elsőéves volt, amikor Fábri Zoltán kiválasztotta a Körhinta című film főszerepére. A film kijutott Cannes-ba, ahol később Törőcsik elnyerte a legjobb női alakításért járó díjat.

