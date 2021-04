Videóra vette, hogyan kényszeríti szexre kiskorú gyermekét, pornográf képeket is küldött másoknak a kislányról

Továbbra is börtönben marad az a solti férfi, akit szexuális erőszakkal, gyermekpornográfiával és kiskorú veszélyeztetésével vádolnak – írja a 24.hu.



Fotó: Pixabay

Éveken keresztül molesztálta a kiskorú gyermekét láthatás alatt.

A vádirati tényállás szerint

a férfi 2017 novemberétől 2019 nyaráig a nála láthatáson lévő kiskorú leánygyermekei előtt szexelt többször is a párjával. Más alkalmakkor az egyik gyermekével folytatott szexuális cselekményt, amelyről videót is készített. Sőt, több esetben is pornográf fényképeket készített a gyermekeiről, amiket internetes alkalmazáson keresztül elküldött másnak is.