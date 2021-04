Közel nem keres olyan jól a magyar, mint azt az eddigi statiszitkák mutatták – Derül ki a KSH új adataiból

A KSH most két évre visszamenőleg közzétette a havi mediánbér-adatokat. Ebből egyértelművé válik, hogy a hivatalos – 400 ezer forint fölött járó – átlagbért igazából nem sokan keresik meg – tudta meg a Népszava.hu.

Fotó: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor

Évek óta követelt kereseti statisztikákat adott közre januárra vonatkozó gyorsjelentéséhez kapcsolódó táblázataiban a KSH. Ezek pedig azt a régóta hangoztatott kritikát támasztják alá, hogy a hónapról hónapra közölt, hivatalos átlagbéradatok egy megszépített képet festenek a hazai kereseti viszonyokról – írja a Népszava.hu.

Ez abból adódhat, hogy eddig figyelmen kívül hagyták a kisebb cégeknél dolgozókat, akik kevesebbet keresnek, mint a nagyobb vállalatok alkalmazottai. Azonban most, az ő figyelembe vételükkel több mint 10 ezer forinttal lejjebb mozdult az átlag. Most az is kiderült, hogy az alkalmazottak fele valójában legfeljebb csak a háromnegyedét keresi meg a ma már 400 ezer forint fölött járó hivatalos átlagbérnek – annál több tízezerrel forinttal is kevesebbet visz haza.

Ez az elmúlt években nem is nagyon változott. Az idén januárra vonatkozóan a KSH bruttó 411 ezer forintos átlagbért közölt. Csakhogy ez csupán az 5 fősnél nagyobb cégeknél teljes munkaidőben alkalmazásban állók keresetének átlagát mutatja meg. Ezen dolgozók száma az idén januárban 2,78 millió fő volt.

Forrás: Népszava.hu

Fotó: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor