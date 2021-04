Kocsis Máté boldogan oltakozott – Ilyen vakcinát kapott, miközben odaszúrt az ellenzéknek

A Fidesz frakcióvezetője látszólag nagyon boldog volt, hogy oltást kapott. De azért nem felejtett el odaszúrni az ellenzéknek.

Fotó: Kocsis Máté/Facebook

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy Facebook-posztban jelentette be, hogy ő is megkapta a koronavírus elleni vakcinát. Ebben azt is elárulta, hogy Szputynik V típusú oltóanyag jutott neki.

Az örömteli bejelentés mellett mindenkit oltakozásra szólított fel. Emellett azért egy kicsit odamondott az ellenzéknek is:

Ne higgyenek azoknak a baloldali politikusoknak, akik bizonytalanságot keltenek, mindegyik vakcina jó! A keletiek is.

– írja a posztban.

Majd néhány biztató szóval zárta a rövid bejelentkezést:

Regisztráljon és oltassa be magát mindenki! Hajrá Magyarország!

