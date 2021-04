Kormányszóvivő az iskolanyitásról: „A kormány mindent megtett, hogy minden lehetséges módon vigyázzunk a gyermekeinkre”

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta: a kormány mindent megtett az iskolák biztonságos nyitásáért – írja az MTI.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A kormányszóvivő azzal kapcsolatban, hogy hétfőn újra jelenléti oktatás van az általános iskolák alsó tagozatain, elmondta: ő alsós gyermekét nyugodt szívvel tette ki az iskola előtt reggel.

Felidézte, az elmúlt hetekben beoltották azokat az iskolákban, óvodákban és bölcsődékben dolgozó pedagógusokat, akik ezt kérték, és fertőtlenítették az iskolákat, a nyitás után pedig visszatérnek a korábbi protokollok, mint a testhőmérséklet-mérés, a fertőtlenítés, a távolságtartás.

Szentkirályi Alexandra felhívta a figyelmet arra, hogy az alsó tagozaton a fertőzés aránya fele, harmada a felső tagozatosnak, mert az alsósok csak néhány, állandó tanítóval vannak kapcsolatban, még nincs osztálybontás, "nem keverednek a gyerekek". Így a kormányszóvivő szerint biztonságban tudhatja gyermekét az, aki hétfőn elvitte az iskolába.

A kormány mindent megtett annak érdekében, hogy minden lehetséges módon vigyázzunk a gyermekeinkre.

Szólt arról is, hogy már minden harmadik magyar legalább egy oltást kapott, közel 1,4 millióan pedig a második oltásukat is megkapták. A kormány várakozásai szerint a hét közepén az oltottak száma elérheti a 3,5 milliót, a következő napon pedig kinyithatnak a teraszok, ami nem csak szimbolikus jelentőségű, „mert visszakapunk valamit a régi életünkből”, de komoly segítség a vendéglátósoknak is.

Közölte: az uniós vakcinaszállítmányok késedelmes érkezése miatt tárgyaltak a kínai partnerekkel, ennek eredményeként a májusra esedékes szállítmány egy részét át tudták ütemezni áprilisra, így a 400 ezer áprilisra esedékes vakcina mellett 600 ezer, eredetileg májusban esedékes oltóanyagot is még ebben a hónapban szállít a kínai partner. Emellett várnak 280 ezer orosz vakcinát is.

Szentkirályi Alexandra természetesen szót ejtett a baldoldalról is. Szerinte, bár ők azt hangoztatják, a keleti vakcinák nem biztonságosak, „egyre-másra” oltatják magukat azokkal.

A baloldal ebből is politikai hasznot akar húzni, még akkor is, ha emberek életét veszélyezteti.

A kormányszóvivő elmondta: 2021-ben és 2022-ben ötezermilliárd forintot fordít a kormány a gazdaság újraindítására; a cél az, hogy több munkahely legyen, mint amennyi a vírus előtt volt.

Forrás: MTI

Fotó: MTI/Balogh Zoltán