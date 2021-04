György István: akár az életébe is kerülhet, ha nem kéri valamelyik vakcinát

A Magyar Nemzet készített interjút az oltási munkacsoport vezetőjével, György Istvánnal, aki a politizálás mellett néhány adatot is megosztott az olvasókkal – jelentette a Telex.hu.



Fotó: MTI/Kovács Attila

György szerint eddig mintegy 1,25 millióan kaptak keleti vakcinát, és kétmillióan nyugatit. Beszélt a pedagógusok beoltottságának állapotáról is. Eszerint a behívottak 80 százaléka jelent meg az oltóhelyeken, és a regisztráltak 88 százalékát tudták mostanáig beoltani – tudta meg a Telex.hu. Ez azt jelenti, hogy több mint 195 ezer pedagógus kapta meg eddig az oltást, és további 32 ezer tanárt hívtak be az előző hétvégére is. Azt is elmondta, hogy azok a pedagógusok sincsenek kizárva az oltásból, akik eddig nem regisztráltak. Őket a háziorvosokok értesítik majd akkor, ha sorra kerülnek.

Azt is elárulta, hogy már több mint 4,2 millió ember regisztrált, közülük kétmillióan az elmúlt két hónapban. Így elmondása szerint bármelyik pillanatban csöröghet a regisztráltak telefonja. György szerint már az aktív korosztály oltása is zajlik:

Érdemes bármelyik vakcinát elfogadni, amikor az orvos oltásra hív. Ha valaki nem kér egy oltóanyagot, később újra sorra kerülhet, amikor érkezik a számára kedvesebb vakcinából, de ezzel időt veszít az illető, ami tragikus esetben sajnos akár az életébe is kerülhet.

Több mint 5700 oltópont áll rendelkezésre ütemezett oltási heteken. Az úgynevezett tömeges oltási szakaszban pedig több mint 6700.

Emellett helyet adott némi politizálásnak – azaz baoldalazásnak és uniózásnak – is:

Ha az uniós oltási adatokat nézzük, azt látjuk, hogy a többi tagállamhoz képest kétszeres sebességgel haladunk most. Ez is mutatja, hogy sikeresen szerveztük meg az oltási programot. A számok makacs tények, hiába vitatja a baloldal az eredményeinket, az adatokból látszik, hogy megfelelő az oltási ütemünk.

Hozzátette:

A baloldal vádjaival ellentétben az unión keresztül érkező vakcinákat sem őrizgetjük, hanem gyorsan beadjuk. A keleti vakcinák is hatásosak és biztonságosak, a magyar hatóságok kontingensenként külön is bevizsgálják őket. Minden vakcinával életeket mentünk, és egyáltalán nem mindegy, hogy a keletiek nélkül negyven százalékkal kevesebb oltást adhattunk volna be, ennyivel kevesebben lennének védettek a vírussal szemben. Éppen ezért felháborító a baloldal keletivakcina-ellenes kampánya.

Forrás: Telex.hu

