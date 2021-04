Dunaferr-ügy: az elfoglalási kísérletet vezető ügyvéd biztos benne, a rendőrség legközelebb nem áll az útjukba

Mikó István a Blikknek beszélt arról, hogy feljelentést tett a Dunaferr körüli zavaros cégügyletek miatt, tudomása szerint a NAV és a rendőrség is nyomoz. A cégnél lévő szakszervezet vezetője szerint a munkások pánikban vannak, hogy lesz-e munkájuk.

Mint ismert, péntek este több biztonsági emberrel akarta átvenni a dunaújvárosi Dunaferr portaszolgálatát Mikó István, ám ezt a rendőrség megakadályozta. Mikó a Telex korábbi cikke szerint a ciprusi főtulajdonost képviseli az ügyben, ahol az orosz és ukrán tulajdonosok marakodnak az ötezer embernek munkát adó gyárkomplexumon, amely a hírek szerint 150 milliárdos tartozást görget maga előtt a beszállítók, a munkások és az állam felé.

A Blikk megszólaltatta Molnár Istvánt, a Vasas Szakszervezet cégnél lévő tagszervezetének vezetőjét (aki 2200 embert képvisel), aki tavaly december óta ki van tiltva a gyárból a cégvezetés döntése miatt. Molnár a lapnak elmondta, a munkások pánikolnak, hogy lesz-e egyáltalán munkájuk, gyomorgörccsel járnak be dolgozni. Hozzátette,

A Blikknek megszólalt Mikó István ügyvéd is, aki a pénteki akciót vezette (és akit a sajtó Kubatov Gábor fideszes pártigazgató embernének tart, noha ezt mind Mikó, mind Kubatov visszautasítja).

Mikó a lapnak elmondta, a volt ügyvezető Jevgenyij Tanhilevics üzletet lát a kazah cégben (amely most a vasmű működési költségeit állja – a szerk.), és így akar visszakerülni a gyár élére, amit felszámoltatna, és a több mint 150 milliárdos tartozást a magyar államnak kellene állnia.

Feljelentést tettem, az ügyben a rendőrség és a NAV is nyomoz. A volt igazgató még a gyárba sem tehetné be a lábát, ehhez képest most is ott van, úgy tárgyal, úgy rendelkezik a vagyonnal, mintha ő lenne a tulajdonos. Ezért próbáltuk pénteken a többségi tulajdonos megbízásából átvenni a portaszolgálatot, és a leltározást elkezdeni. Akkor megakadályozott ebben a rendőrség, de biztos vagyok benne, hogy a következő alkalommal nem állnak az utunkba