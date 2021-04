A minisztérium szerint a tanárok "szinte valamennyien" munkába álltak hétfőn

A diákok háromnegyede is bement az iskolába.

A hvg.hu cikke szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt közölte hétfőn, hogy az aznap újraindított óvodai ás általános iskolai jelenléti tanításnál a pedagógusok "szinte valamennyien" munkába álltak.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A minisztérium összesítése szerint az első napon az óvodákban a gyerekek 60 százaléka, az iskolákban (ahol csak az alsósoknál indult újra a tanítás) a tanulók 75 százaléka jelent meg. A minisztérium köszönetet mondott az óvodai és iskolai dolgozóknak az oktatás újraindításáért.

A cikk szerint hétfő délután az ADOM Diákmozgalom is közölt egy nem reprezentatív online felmérés eredményét, amely szerint az alsós diákok 44 százlaéka maradt otthon az iskolák kinyitásának ellenére.

Több olyan információt is kaptak, hogy egyes iskoláknál felsőbb utasításra vagy technikai okokból nem tudtak a gyerekek bekapcsolódni az órák menetébe, de voltak olyan intézmények, ahol ezt lehetett.

Az április 19-ei iskola-újranyitás ellen (amely eredetileg április 7-én lett volna és akkor még a felső tagozatokat is megnyitották volna) több szakszervezet, szülői és egyéb szervezet is tiltakozott, de egy szintén nem reprezentatív felmérés is azt mutatta, hogy a tanárok döntő többsége sem szeretett volna visszamenni tanítani.

Forrás: hvg.hu