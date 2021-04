Palkovics László: a Fudan Egyetem a magyar egyetemeknek is jó lesz – Videó

Palkovics László a Hír Tv-nek beszélt a Fudan Egyetem Magyarországra gyakorolt pozitív hatásairól is – írja a 24.hu.

A műsorban először is kiemelték, hogy az intézmény Kína top három egyetemének egyike és világszinten is a 34. helyen áll, míg a legerősebb közép-európai egyetem, a Bécsi Egyetem, csupán a 150. a rangsorban – írja a 24.hu.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Gödöllőn, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem (MATE) ünnepi névadó dokumentumának aláírásán 2021. február 1-jén. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Palkovics beszélt arról is, hogy a Fudannak már két éve létezik képzése az országban, melyet a Corvinussal együtt működtetnek.

Jelen pillanatban gazdálkodástudományi képzésekről beszélhetünk, de a megállapodásunk nem csak erre vonatkozik, hanem műszaki képzési területekre, melyek az iparpolitikánkat támogatják, és orvostudományi képzésekre is

- fogalmazott.

A kérdésre, miszerint bejuthatnak e majd magyarok is, úgy válaszolt,

Ez az egyetem egy pont olyan módon működő egyetem lesz, mint bármelyik angol egyetem. Oda is egyébként bejutnak magyar hallgatók

- mondta Palkovics.

Továbbá válaszolt arra is, hogy sokan aggódnak, hogy az egyetem csak egy előre tolt titkosszolgálati bázis lenne Kína számára,

titkosszolgálatokhoz nem értek, de ha egy nagy ország titkosszolgálati tevékenységet akar végezni Magyarországon, ahhoz nem kell egyetem, mert macerás is, bonyolult is és drága is.