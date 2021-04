A kormány már pénzt ajánl a háziorvosoknak, csak oltsanak a kínai vakcinával

A fővárosi kormányhivatal levélben ígért díjazást a kínai vakcinák beadásáért, az Operatív Törzs szerint ez nem igaz – közölte a 24.hu.



Szijjártó a hétvégén jelentette be, hogy április végéig 400 ezer helyett 600 ezer kínai vakcina érkezik Magyarországra. Ezeket az oltóanyagokat azonban be is kellene adniuk valakinek, ezért a fővárosi kormányhivatal a kínai vakcina érkezése kapcsán kiküldött levélben azt ígérte a háziorvosoknak, hogy oltásonként díjazásban részesülnek. Ezzel azonban nem lesz egyszerű dolguk az orvosoknak, akiknek egyébként a kormányzati elképzeléseknek megfelelően három nap alatt kellene lezavarniuk az oltási kampányt. Ez azt jelenti, hogy hétfőtől szerdáig 300 ezer dózist kell beadniuk belőle.

A 24.hu kérdésére az Operatív Törzs azt állította, hogy nincs Sinopharm-fejpénz. Azonban a lap birtokába jutott a budapesti praxisoknak kiküldött levél, amelyen Mészár Erika, a fővárosi kormányhivatal főigazgatója szerepel aláíróként. Ez pedig – az orvosok értelmezése szerint is – egyfajta fejpénzt ígér a kínai oltóanyag beadásáért.

Tájékoztatom, hogy az Ön által végzett oltások esetében oltásonként díjazásban részesül

– olvasható a levélben.

A lap kérdésére, hogy miért ajánlottak „fejpénzt” a kínai vakcináért, és mekkora díjazást várhatnak az orvosok egy-egy oltásért, a kormányhivatal nem válaszolt. Válaszolt viszont az Operatív Törzs. Azt írták:

Nincs olyan, hogy Sinopharm fejpénz.

