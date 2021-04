Győr kormánypárti polgármestere most azt mondja, később jött rá, hogy az ellenzék kihasználná a lehetőséget. Korábban éles kritikát fogalmazott meg az új egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény kapcsán is.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Kizárólag azért kértem, hogy vegyék le a beszélgetést, mert nem akartam, hogy az ellenzék a saját hangommal kampánycélokra használja fel a szavaimat

- jelentette ki Győr fideszes polgármestere a 24.hu-nak adott terjedelmes interjújában.

A munkamániás, saját bevallása szerint is szerepelni szerető Dézsi Csaba András korábban egy rádióinterjúban

égbekiáltó baromságnak

nevezte az országos kórházfőigazgató azon kijelentését, amely szerint 5500 ember távozása az egészségügyből még javíthatja is az ellátás színvonalát.

A járvány harmadik hullámának közepén életbe léptetett rendelkezések miatt az akkor napvilágot látott becslések szerint ennyi orvos és egészségügyi dolgozó nem újította meg a szerződését és hagyta el az ágazatot.

A polgármester kijelentését annak idején az ugytudjuk.hu vette észre, ahogy ez a lap számolt be az interjú eltávolításáról is, amely korábban ITT volt elérhető.

Dézsi ebben az interjúban azt is mondta, szerinte nem helyes, hogy a rendőrök próbálják megmondani az orvosoknak, mi az egészséges életmód, mert szerinte ők valamivel többet tudnak erről, majd meg is magyarázta, hogy a Belügyminisztériumra gondol, amely kidolgozta az egészségügyi törvényt. Szerinte nem volt helyénvaló, hogy ezt rájuk bízták, meg nem ártott volna, ha beszélnek orvosokkal is picit, „de nem akarom őket bántani, mert nyilván mindenki annyit teljesít, amennyire képes, csak ne legyen rá büszke, ha keveset” – mondta március elején a Győr+ Reggelinek nyilatkozva.

Forrás: 24.hu

Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás