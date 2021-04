Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke: a nagy tönkremenési hullám még hátravan, aki ebben a szakmában akar dolgozni, oltakozzon

Kovács Lászlóval a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnökével készített interjút a Blikk.hu



Kép:Pixabay

Arra kérdésre, hogy milyen költségekkel jár az újranyitás a vendéglátóhelyek számára azt fekete, hogy:

egy kisebb üzletnél 1,5-2 millió forintba kerül, a nagyobbaknál akár 10 millióba is.

Szerinte a következő pár hónapban dől el, lesz-e elég forgalma a vendéglátóhelyeknek.

Bár a pontos időpontját még nem tudjuk, de az első nyitott napra már most tele vannak foglalással az éttermek.

Most vadászni kell a szakemberekre. A terasznyitást meg lehet oldani csökkentett kapacitással, kérdés, hogy mi történik, ha már be is ülhetnek a vendégek. Biztos vagyok benne, hogy nehéz lesz jó munkaerőt találni, mert amíg nem volt mit csinálni, sokan máshol találták meg a számításaikat.