Közeledik a választás, a kormány a nyugdíjasoknak már év közben fizetne az inflációnövekedés miatt

Eddig novemberben fizettek az előző nyolc hónap adatai alapján.

Kedden késő délután nyújtotta be a kormány az idei évi költségvetést módosító javaslatot, amelyben több soron is megváltoztatták a bevételi és kiadási előirányzatokat – számolt be az Mfor.hu-ra hivatkozva a 24.hu.

A benyújtott módosító dokumentum teljesen átírja a tavaly elfogadott költségvetést: az eredetileg tervezett 2,9 százalékos GDP-arányos hiánycélt 7,5 százalékra növelnék.

A lap szó szerint idéz a javaslatból, eszerint:

„2021 januárjától 3 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások. A jelenlegi prognózisok alapján ezt meghaladó, 3,6 százalékos infláció várható 2021 egészében. Az érintettek már év közben kiegészítő ellátás-emelésben részesülnek. Amennyiben ezen értéket is meghaladná a tényleges infláció, úgy a különbözetet – a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően – a kormány november hónapban januárra visszamenőleg is kifizeti.”

Hozzáteszik: a kormány ezzel beismerte, hogy a várhatónál alacsonyabbra belőtt infláció miatt a nyugdíjasok idén is kiegészítésre szorulnak.

Külön érdekesség, hogy a javaslat év közbeni kiegészítő emelésről tesz említést. Eddig az volt a metódus, hogy az első nyolchavi nyugdíjas inflációs adat ismeretében döntött a kormány a kiegészítésről, amit novemberben fizettek ki.

