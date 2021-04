Magyarország világelső lett a koronavírus-halálozásban

Megelőztük Csehországot is a szomorú listán.



Fotó: MTI/Balázs Attila

Magyarországon hivatalosan 26 ezer fő vesztette életét a betegséggel összefüggésben. Ezzel a népességarányos halálozás tekintetében megelőztük Csehországot, így most már a világon nálunk a leghalálosabb a járvány – írta meg a Portfolio.hu.

A Magyarországon élők közül minden 370 emberből egy az életét veszítette a koronavírus-betegséggel összefüggésben. A sok halálos áldozat régiós sajátosság: Csehország mellett Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Bulgária, Észak-Macedónia, Szlovákia és Szlovénia is az első tíz ország között szerepel a népességarányos halálozási sorban.

A szomorú listán elfoglalt világelső pozíciónk több tényezőre vezethető vissza:

a magyar lakosság egészségügyi állapota, az egyre később, egyre enyhébben reagáló magyar járványügy, és a módszertani tényezők.

A magyar lakosság nem elhanyagolható hányada küzd olyan krónikus betegségekkel, amelyek kockázatosak a koronavírus szempontjából. A KSH elemzéséből kiderült, hogy a lakosság 30%-a magas vérnyomással küzd, közel 13%-nak magas a koleszterinszintje, illetve 9%-ot cukorbetegséggel kezelnek. A krónikus betegségek halmozódása is jellemző. A járvány előtt, 2019-ben a magyar lakosság 48%-a számolt be arról, hogy saját bevallása szerint van krónikus, legalább 6 hónapja fennálló, vagy vélhetőleg a későbbiekben legalább ugyanennyi ideig tartó betegsége. Az orvos által diagnosztizált krónikus betegséggel élők 87%-a gyógyszert is szed a betegségére.

Forrás: Portfolio.hu

Fotó: MTI/Balázs Attila