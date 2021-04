Ez az emlékoldal ráébreszt, mekkora a baj: napra lebontva bemutatja a koronavírusban meghalt áldozatokat

Az Ember, nem adat elenvezésű oldalt azért hozták létre, hogy ezzel is megemlékezzenek a koronavírus következtében elhunyt áldozatokról – írja a 444.hu.

Fotó: Ember, nem adat

Az oldalt, ami az Ember, nem adat, nevet kapta két önkéntes hozta létre azzal a céllal, hogy nyilvános megemlékezési lehetőséget biztosítsanak a gyászolóknak – írja a 444.hu. Az oldal felépítése egyszerű, mégis nagyon hatásos: minden adott nap dátuma alatt követik egymást a férfiakról és nőkről készült stilizált portrék. Az itt található mind a közel 26 ezer ember a járványban vesztette életét. Az oldal leírása így szól:

A rajzok között egyszer-egyszer fotókat is láthatunk, köztük ismert embereket. Vannak karmesterek, önkormányzati képviselők, sportolók. A fotókra kattintva megnyílik egy aloldal, amelyen elolvashatjuk a megemlékezéseket. Az alábbiakhoz hasonlóakat:

„Puritán boldogsága, kiegyensúlyozottsága, belső harmóniája a környezetére is kisugárzott, ahogy végtelen lazasága is. Emberségével, őszinteségével, valamint kifinomult, zseniális humorával hamar került egy hullámhosszra olyanokkal is, akikkel életében először találkozott.”