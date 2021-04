Forgalmi csúccsal zárta az első negyedévet az Otthon Centrum, a tranzakciók darabszáma megugrott, de a korábbi évek ingatlandrágulási üteme nem tért vissza idén – írja az MTI.

Fotó: Pixabay

Az idei volt a legerősebb első negyedév az elmúlt 20 évben, a tranzakciók száma az ország minden területén nőtt, az emelkedés átlagosan 40 százalék a tavalyi azonos időszakhoz képest. Az ingatlanpiacot komoly eladói, és vevői szándék mozgatta, a tavaly elhalasztott adásvételek idén jelentkeznek.

A növekedés Budán, a külső pesti kerületekben, Pest megyében, valamint a nagyobb vidéki városokban volt a legjelentősebb, a belső pesti kerületekben viszont csak 15 százalékos. A kisebb településeken szintén alacsonyabb volt a forgalom az országos átlaghoz képest, de itt nem is volt akkora visszaesés a járvány miatt.

Az árakban nem volt ekkora változás, 2019 első három hónapjához képest csak néhány százalékos a különbség. A téglalakások 6,8 százalékkal drágultak, és ezúttal ott lett átlag alatti az emelkedés, ahol korábban nagyobb volt, vagyis Budapest felkapott kerületeiben. Pest megyében ugyanakkor 25 százalékkal nőttek az árak, vidéken pedig helyenként ennél is nagyobb mértékben. A panellakásoknál szinte ugyanez következett be. A drágulás országos átlaga 4,2 százalék, de Budán 1 százalékkal csökkentek az árak, míg Pest megyében 20 százalékkal emelkedtek. A családi házak négyzetméterárai átlagosan 16 százalékkal nőttek, de a fővárosi agglomerációban helyenként a 20 százalékot is meghaladta a drágulás üteme.

A panellakásoknál 100 napra, tégla lakásoknál 125 napra nőtt az értékesítési idő, a családi házaknál viszont nincs lényegi változás, átlagosan 170 nap kellett az eladáshoz. Csökkenés csak a fővárosi agglomerációban figyelhető meg, itt 148 napra esett az értékesítési idő. Ilyen gyorsan utoljára a 2008-as válság előtt keltek el itt az ingatlanok.

Forrás: MTI

Fotó: Pixabay