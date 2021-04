Egy Oxfordi kutatás bebizonyította, hogy a várandós nőkre fokozottan veszélyes a koronavírus – Ilyen következményei lehetnek

Az Oxfordi Egyetem által végzett felmérés 43 egészségügyi intézményből gyűjtött 2020-as adatokat a terhességi Covid lefolyásáról – írja a Telex.hu.



Fotó: MTI/Balázs Attila

Azt eddig is tudtuk, hogy a várandós nők kiemelt kockázati csoportba tartoznak a koronavírus szempontjából. Gyakori náluk a terhességi magas vérnyomás, a koraszülés és a babáknál is több a rendellenesség. Most ezt egy Oxfordi vizsgálattal bizonyították. A sok ország adatain alapuló nemzetközi kutatásból az is kiderül, hogy milyen eséllyel kapják el a fertőzést az újszülöttek – írja a Telex.hu.

A kismamákat március végétől soron kívül kezdték oltani Pfizer-, illetve Moderna-oltóanyagokkal nálunk is, miután több vizsgálat valószínűsítette, hogy a terhesség Covid-szempontból kifejezetten veszélyeztető faktor.

Ezt bizonyította most egy, a korábbiaknál módszertanilag biztosabb lábakon álló, és sok országra kiterjedő orvosi kutatás. Az Oxfordi Egyetem által vezetett vizsgálat Brazíliától Oroszországon át Indiáig 43 egészségügyi intézményből gyűjtött 2020-as adatokat a terhességi Covid lefolyásáról. 706 fertőzésen átesett kismama várandósságát hasonlították össze kétszer annyi, a koronavírust megúszó társukéval, és a vizsgálat megerősítette az alapképletet: a várandósok egyértelműen kiemelt kockázati csoportba tartoznak.

Az eredmények szerint a koronavírus-fertőzött kismamáknak 76 százalékkal nagyobb esélye van a terhességi magasvérnyomásra, háromszor nagyobb valószínűséggel lesz súlyos fertőzésük, és ötször akkora eséllyel kerülnek intenzív osztályra, mint más édesanyák. A vizsgálatba bevont covidos anyák közül 11-en haltak meg időközben a fertőzésben, míg az egészségesek közül csak egy valaki vesztette életét a vizsgálat hónapjai alatt – derül ki a Science-ben megjelent tanulmányból.

A kutatás adatai szerint Covid-19 esetén 60-97 százalékkal több a koraszülés, és a koraszülések miatt ötször annyi az újszülötteket érő komplikáció: döntően fejletlen tüdő, agyi visszamaradás, látászavarok. Az eredményekből az is kiderül, hogy a fertőzött anyától született kisbabák kisebb része, 13 százaléka kapta el a fertőzést – ennek valószínűségét növelte, ha császárral születtek. Egy pozitívum a végére: a szoptatás nem veszélyes, anyatejjel az adatok szerint nem lehet továbbadni a vírust.

Forrás: Telex.hu

Fotó: MTI/Balázs Attila