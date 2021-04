A még oltásra várakozók most hamarosan hozzájutnak a megfelelő mennyiségű vakcinához – közölte az országos tisztifőorvos az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. Elmondta azt is, még nincs vége a járványnak. Tovább kell növelni a 35 százalékos átoltottsági arányt, ami az egyik legjobb Európában – tette hozzá Müller Cecília. Sokféle típusú oltóanyag áll rendelkezésre, de most 600 ezer Sinopharm-vakcina érkezik – ismertette Müller. A várandósokat ezzel nem lehet oltani.

Az oltás további gyorsítási érdekében elrendelem a tömeges oltást a mai naptól

– mondta a tájékoztatón Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos hozzátette, mindez azért történik, hogy az emberek mind az oltópontokon, mind a háziorvosoknál nagyobb számban tudják felvenni a védőoltást, miután jelentős mennyiségben érkeznek oltópontok az országba, első körben 600 ezer Sinopharm vakcina.

Egyúttal figyelmeztetett, hogy a járványnak nincs vége, a vírus még jelen van, a védelmi intézkedésekről nem szabad elfeledkeznünk.

Az országos tiszti főorvos arról is beszélt, hogy minden fennálló intézkedés továbbra is komolyan betartandó.

Egyetlen oltást követően már adtunk esélyt magunknak arra, hogy enyhe formában zajlódjon le a megbetegedés

– hangsúlyozta.

Az országos tisztifőorvos arra kérte a várandós kismamákat, hogy Sinopharmra ne foglaljanak időpontot, mert ők nem kaphatják meg ezt a vakcinát.

Aki aktívan beteg, az ne foglaljon időpontot! – mondta el még Müller.

A nyitással kapcsolatban Müller Cecília az egyéni felelősség fontosságáról is szólt, hiszen noha mindenki örül annak, hogy újra kiülhetünk a teraszokra,

ez a nyitás csak és kizárólag az átoltottságnak köszönhető.

Az átoltottság növekedésével a fogékony szervezeteknek a számát tudjuk csökkenteni, és a védett személyek számát növelni, ez fog kivezetni minket a járványból, fogalmazott.

A tájékoztató végén az országos tiszti főorvos Szent György napja – április 24. – apropóján megköszönte a rendőröknek a szolgálatot.

A rendőrök munkája kettős: a szolgálat és a védelem.

A mögöttünk hagyott egy év a rendőrséget is nagy kihívás elé állította, mivel rengeteg területet ellenőrizniük kell – tette hozzá. Müller szerint a rendőrség a bástya.

Újságírói kérdésre Müller Cecília elmondta, jelenleg a vakcinák közül, amiket használnak hazánkban és Európában, egyedül a Pfizer vakcinája teszi lehetővé, hogy 16 és 18 év közötti fiataloknak is beadhassák, de tudnak számos más egyéb vakcináról, amelyeket már klinikai hármas fázisban tesztelnek. A vakcinafejlesztők célja, hogy a gyermekek számára is elérhető vakcinát hozzanak létre, külön vizsgálatok folynak egy-egy csoport alkalmazhatóságára vonatkozóan.

Forrás: 24.hu, Origo.hu