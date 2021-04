Szabadnapot kapnak azok a fővárosi cégeknél, akik felvették az oltást

A budapesti főpolgármester a Facebook oldalán jelentette be, hogy a fővárosi cégeknél szabadnapot kapnak azok, akik felvették az oltást.



Kép: Facebook

Február óta plakátokkal buzdítjuk a budapestieket arra, regisztráljanak az oltásra. Többször felajánlottuk a segítségünket is a kormánynak, hiszen most az együttműködésnek van itt az ideje, a legfontosabb, hogy minél hamarabb, minél többen megszerezzék a védettséget. Arra kértem a budapesti cégek vezetőit, hogy adjanak szabadnapot annak a munkavállalónak, aki felvette az oltást, hogy így is motiváljuk a fővárosi dolgozókat.